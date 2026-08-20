Dierenarts waarschuwt voor dip bij huisdieren na de vakantie

Nadat een vakantie erop zit, begint voor veel huisdieren pas het verwerken van alle veranderingen. Volgens Suzanne Robertson, voormalig dierenarts en klantadviseur bij huisdierenverzekeraar Figo Pet, denken veel baasjes ten onrechte dat hun huisdier bij thuiskomst van vakantie direct weer de oude is. In werkelijkheid kunnen honden en katten nog dagenlang last hebben van stress, wat niet altijd makkelijk te herkennen is.

Stress uit zich bij ieder dier anders

Vakantiestress is niet altijd direct herkenbaar en uit zich bij ieder dier anders. Naast fysieke symptomen zoals maag- en darmklachten of een verminderde eetlust, uiten de klachten zich vaak in subtiele gedragsveranderingen.

"Baasjes verwachten dat hun huisdier bij thuiskomst meteen weer de oude is. Maar juist na de vakantie zien we dat dieren tijd nodig hebben om te acclimatiseren. Ze trekken zich terug, zijn schrikkerig, eten en spelen minder of zijn juist opvallend aanhankelijk en druk. Dit is normaal gedrag dat zich uit na een spannende periode," vertelt Robertson.

Trek tijdig aan de bel bij aanhoudende klachten

Volgens Robertson verdwijnen de meeste stress verschijnselen binnen enkele dagen vanzelf. Het advies is om contact op te nemen met de dierenarts als een huisdier meerdere dagen niet eet, blijft braken, aanhoudende diarree heeft, pijn lijkt te hebben of wanneer het afwijkende gedrag aanhoudt. Ook bij twijfel tussen stress of ziekte is een controle raadzaam.

Geef het huisdier ‘vakantie na de vakantie’

Daarnaast kunnen met name honden na een verblijf in een pension of bij een oppas tijdelijk minder goed reageren op aangeleerde commando's. Robertson benadrukt dat dit niet betekent dat de training verloren is gegaan.

“Stress kost ontzettend veel energie voor een dier.Veel baasjes willen na thuiskomst meteen de draad weer oppakken, maar verwacht niet dat alles direct perfect verloopt. Gun je huisdier juist eerst een paar rustige dagen om in het vertrouwde ritme te komen.Dat is de beste manier om de stress snel te laten verdwijnen,” aldus Robertson.