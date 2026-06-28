Celstraffen voor runnen drugslab in manege in Drentse Nijeveen

Het gerechtshof Amsterdam heeft vrijdag in hoger beroep celstraffen tot 5 jaar en 5 maanden opgelegd in de strafzaak over een drugslaboratorium in het Drentse Nijeveen. Dit meldt het gerechtshof.

Vijf verdachten

'In totaal stonden er in hoger beroep vijf personen terecht. Eén van hen werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de voorbereidingshandelingen wat betreft de productie van cocaïne in het drugslaboratorium in onder meer Nijeveen. Hij werd wel veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Dit betrof een afnemer van de cocaïne. Vanwege de grote hoeveelheden cocaïne die hij verhandelde, onder meer naar het Verenigd Koninkrijk, kreeg hij de hoogste straf', aldus het gerechtshof.

Cocaïnelab in manege

De politie trof in augustus 2020 na invallen in een manege in Nijeveen het grootste cocaïne laboratorium ooit aan. In het laboratorium kon per dag 150 tot 200 kilo cocaïne worden gemaakt, met een straatwaarde van destijds 4,5 tot 6 miljoen euro.

Steenkool

De cocaïne werd in steenkool van Colombia naar Nederland vervoerd en in het laboratorium gewassen en klaargemaakt voor gebruik. De politie kwam het laboratorium op het spoor na een hack bij de berichtendienst EncroChat. Bij de inval werden zestien mensen aangehouden, onder wie veertien Colombianen en de eigenaar van de manege. Later werden nog tien personen aangehouden.

Straffen

Het hof heeft de volgende gevangenisstraffen opgelegd. Het hof heeft bij de straffen rekening gehouden met de lange duur van de strafzaak.