Nederland keek massaal naar spectaculaire zonsverduistering

De zonsverduistering van woensdag 12 augustus bracht veel mensen op de been. Er waren vanwege de grote belangstelling geen zogenoemde eclipsbrillen meer te krijgen in Nederland en iedereen zocht een mooie plek op om het natuurverschijnsel goed te kunnen aanschouwen.

Zo ook nabij de boerderijcamping de Hofstede tussen het Utrechtse Westbroek en Maartensdijk. Hier hadden mensen zich verzameld om de zonsverduistering goed te kunnen bekijken zonder gebouwen aan de horizon. Dit deden zij met een eclipsbril of met een professionele sterrenkijker.



