CBS: Bedrijven investeren opnieuw minder in verduurzaming

Ruim 61 procent van de bedrijven investeert in 2026 in een klimaatneutrale bedrijfsvoering. 'Vorig jaar was dit iets meer dan 64 procent, en in 2024 nog 68 procent', zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van de conjunctuurenquête bij bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

In meeste bedrijfstakken minder bedrijven die verduurzamen

In 2026 zijn er in de meeste bedrijfstakken minder bedrijven die zeggen te investeren in verduurzaming dan in 2025. In de autohandel en -reparatie en de overige dienstverlening investeren dit jaar juist meer bedrijven in verduurzaming, in de informatie en communicatie en de detailhandel bleef het vrijwel gelijk. Het aandeel bedrijven dat in verduurzaming investeert is nog steeds het hoogst in de verhuur en handel van onroerend goed en de vervoer en opslag.

Vooral afname bij kleine en middelgrote bedrijven

Vooral kleine bedrijven (5 tot 50 werkzame personen) en middelgrote bedrijven (50 tot 250 werkzame personen) investeren dit jaar minder vaak in een klimaatneutrale bedrijfsvoering dan in 2025. Grootbedrijven (250 of meer werkzame personen) geven het vaakst aan te investeren.

Waar bedrijven in investeren om te verduurzamen, verschilt per bedrijfstak. Zo zetten de meeste industriebedrijven in op energie-efficiëntie en circulaire productie. Transportbedrijven zeggen het vaakst te investeren in emissiereductie.

Investeringsverwachting in juni positief

Van de bedrijven die investeren in verduurzaming, zijn er in juni 2026 meer die een toename in investeringen verwachten dan bedrijven die een afname verwachten. Het saldo ligt met bijna 6 procent nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2025. In de vervoer en opslag en de detailhandel verwachten ondernemers het vaakst dat de investeringen in verduurzaming van de bedrijfsvoering groter worden. In de verhuur en handel van onroerend goed en de industrie is het saldo het sterkst gedaald ten opzichte van een jaar geleden.