Politie zoekt getuigen van dodelijk verkeersongeval

Een 60-jarige man uit Haarlem is maandagochtend overleden bij een verkeersongeval. 'Het ongeval vond plaats op maandag 6 juli 2026 rond 10.20 uur op de N232 in Lijnden', zo meldt de politie vandaag.

Toedracht van het ongeval

'De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. Het voertuig kwam vervolgens tot stilstand tegen een pilaar van een viaduct. Het slachtoffer is hierbij overleden', aldus de politie.

Getuigen en beelden gezocht

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van dit ongeval. Heeft u het ongeval gezien of heeft u camerabeelden van de N232 in Lijnden rond het tijdstip van het incident? De politie vraagt u om uw informatie of beelden te delen. U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844.