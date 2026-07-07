NAVO-top: Nederland ondertekent fors pakket aan nieuwe defensieovereenkomsten

Nederland en het Verenigd Koninkrijk gaan gezamenlijk investeren in nieuwe amfibische transportschepen. 'Daarnaast investeert Nederland samen met 10 NAVO-partners in de vervanging van Awacs-radarvliegtuigen', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Productie munitie

'Ook neemt Nederland het voortouw bij de Europese co-productie, opschaling en onderhoud van Amerikaanse munitietypen, zoals Stinger-, Amraam- en PAC-3-raketten. Deze overeenkomsten zijn vandaag ondertekend tijdens het NATO Summit Defence Industry Forum (NSDIF), onderdeel van de NAVO-top in Ankara, Turkije. Hiermee geeft Nederland concreet invulling aan burden sharing binnen de NAVO en versterken we zowel de verdediging van Europa als onze eigen economie en defensie-industrie. Tijdens de eerste dag van de NAVO-top werden meerdere overeenkomsten ondertekend', aldus het ministerie.

Versterken van de Europese defensie.

Minister Yesilgöz-Zegerius: “Nederland en Europese bondgenoten investeren fors meer in het versterken van de Europese defensie. Een sterke krijgsmacht vraagt om een sterke defensie-industrie. Dat doen we niet alleen met extra geld, maar ook door slimmer samen te werken. Daarom heb ik vandaag meerdere samenwerkingscontracten ondertekend. Door de krachten te bundelen voorkomen we versnippering, vergroten we onze productiecapaciteit met bondgenoten en zorgen we ervoor dat onze bedrijven sneller kunnen opschalen. Zo houden we Nederland veilig en versterken we onze eigen economie en defensie-industrie.”

Gezamenlijke inkoop

De samenwerkingsovereenkomsten zijn onder meer gericht op vraagbundeling en gezamenlijke inkoop van defensiematerieel binnen de NAVO. Dat levert schaalvoordelen op en vergroot de interoperabiliteit tussen bondgenoten. Zo sluit Nederland zich aan bij zowel een Amerikaanse coalitie als een Noorse coalitie voor de gezamenlijke aanschaf van bepaalde typen munitie.

Co-productie en onderhoud van Amerikaanse munitie

Nederland zet samen met Duitsland een Europese co-productiecapaciteit op voor Stinger-luchtdoelraketten. Daarnaast ondertekent ons land een overeenkomst om de mogelijkheden voor gezamenlijke productie van Amraam-munitie te onderzoeken. Nederland neemt ook het voortouw in een coalitie met Duitsland, Polen en Zweden voor de oprichting van de eerste Europese onderhoudsfaciliteit voor verschillende typen PAC-3-raketten. Tijdens NSDIF ondertekenen de 4 landen hiervoor een intentieverklaring. Deze faciliteit richt zich op het onderhoud van de onderscheppingsraketten van het Patriot-luchtverdedigingssysteem.

Amfibisch transportschip

Nederland en het Verenigd Koninkrijk gaan gezamenlijk nieuwe Amfibische Transport Schepen verwerven. Deze schepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Nederland heeft hiervoor € 1 tot € 2,5 miljard euro gereserveerd.

Kritieke grondstoffencoalitie

Nederland sluit zich met een coalitie van landen aan bij een overeenkomst over kritieke grondstoffen en materialen voor de defensie-industrie. Die samenwerking richt zich op onder meer voorraadvorming, gezamenlijke inkoop, verwerking, opslag en transport. Het doel is de leveringszekerheid te vergroten.

Nieuw multinationaal satellietnetwerk (HALO)

Ook in het ruimtedomein worden stappen gezet. Bondgenoten onderzoeken de ontwikkeling van een multinationaal satellietnetwerk waarmee militaire en commerciële satellietsystemen beter met elkaar worden verbonden. Daarmee kunnen gegevens sneller en veiliger worden uitgewisseld.

Sterker Europa binnen de NAVO

De NAVO-top in Ankara duurt tot en met 8 juli. Naast Yesilgöz zijn namens Nederland ook minister-president Rob Jetten en minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen aanwezig. Centraal staat een sterker Europa binnen de NAVO. De bondgenoten bespreken hoe de afspraken van de NAVO-top in Den Haag worden omgezet in concrete resultaten. Daarnaast staan het versterken van de Europese defensie-industrie en de blijvende steun aan Oekraïne centraal.