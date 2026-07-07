Neerslagtekort loopt verder op door langdurige droogte, mogelijk opnieuw hittegolf

Het neerslagtekort loopt naar verwachting halverwege juli op tot ruim boven de 200 millimeter door aanhoudend droog en zonnig zomerweer. 'Daarmee behoort 2026 opnieuw tot de 5 procent droogste jaren sinds het begin van de metingen', zo meldt Weeronline vandaag.

Nu 167 millimeter neerslagtekort

Het neerslagtekort bedraagt momenteel 167 millimeter. Dat ligt boven het langjarig gemiddelde voor deze periode van het jaar, maar nog ruim onder de recordjaren en ook onder de grens van de 5 procent droogste jaren. 'De rest van deze week staat volgens de laatste inzichten in het teken van droog en zonnig zomerweer. Neerslag van betekenis wordt nergens in het land verwacht. Ook volgende week lijkt grotendeels droog te verlopen. Daarnaast loopt de temperatuur flink op en lijkt regionaal opnieuw een hittegolf in aantocht', stelt Weeronline.

Neerslagtekort richting 200 millimeter

'De verwachting is dat het neerslagtekort halverwege juli oploopt tot ruim boven de 200 millimeter. Door de hoge temperaturen en de vele zonuren blijft de verdamping groot. Daarmee behoort dit jaar vanaf halverwege de maand hoogstwaarschijnlijk opnieuw tot de 5 procent droogste jaren sinds het begin van de metingen', stelt Weeronline.

Volgens de huidige situatie vertoont dit jaar geleidelijk steeds meer gelijkenissen met 2018. Het neerslagtekort ligt momenteel vrijwel op hetzelfde niveau als destijds en ook de verwachtingen voor de komende periode laten een vergelijkbaar beeld zien.

Grootste droogte in westen en zuidwesten

'De droogte verschilt sterk per regio. Het is het droogst in het uiterste westen en zuidwesten van het land, terwijl het in het noordoosten aanzienlijk minder droog is. In het westen beginnen de eerste droogteproblemen zich af te tekenen. Zo neemt de verzilting toe en worden op sommige plaatsen al meldingen gedaan van blauwalg', aldus Weeronline.