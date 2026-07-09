Politieman eenheid Limburg ontslagen wegens seksueel overschrijdend gedrag

De eenheidsleiding van de eenheid Limburg heeft met ingang van 6 juli 2026 een medewerker van team Arrestantentaken strafontslag aangezegd vanwege ernstig plichtsverzuim. Dit meldt de politie vandaag.

Disciplinair onderzoek

De basis hiervoor vormt een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie. Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek, is door het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK), in opdracht van de eenheidsleiding, een disciplinair onderzoek gestart.

seksueel overschrijdend gedrag

De aanleiding voor het disciplinair onderzoek is het overschrijden van grenzen van (seksuele) partners en het verrichten van (seksuele) handelingen tegen hun wil. 'Daarover zijn meerdere meldingen en signalen binnenkomen. Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek én het interne disciplinaire onderzoek, is de medewerker onvoorwaardelijk strafontslag aangezegd', aldus de politie.