Update: Vier doden en twee gewonden bij eenzijdige aanrijding in Limburg

Zondagmiddag zijn bij een ernstig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem, vlak bij Weert, vier personen om het leven gekomen. 'Twee andere slachtoffers zijn gewond geraakt en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie zojuist.

Personenauto van de weg geraakt

'Het eenzijdige ongeval vond rond 14.30 uur plaats op Aan de Heibloem. Door een nog onbekende oorzaak is een personenauto hier van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen.

Vier doden en twee gewonden

Vier inzittenden zijn ter plekke overleden. Twee andere inzittenden zijn gewond geraakt. Ze zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor medische hulp. Meer informatie over de slachtoffers kunnen we op dit moment nog niet delen.

Onderzoek

De toedracht van de aanrijding is nog niet bekend. Specialisten van Faxverkeer doen hier onderzoek naar. Vanwege de aanrijding en het onderzoek is een deel van de weg afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren.

Update zondag 5 juli 21.30 uur

'De identiteit van de slachtoffer is inmiddels bekend. Bij het ongeval zijn vier mannen uit Heythuysen overleden van 27, 32, 38 en 50 jaar oud. Een 39-jarige man uit Roggel en een een 20-jarige man uit Heythuysen zijn gewond geraakt', zo meldt de politie zojuist.