Politie doet onderzoek naar cocaïnewasserij in Guttecoven

De politie heeft woensdag een onderzoek ingesteld in een pand aan de Kerkstraat in Guttecoven. Hier is een cocaïnewasserij aangetroffen. De politie doet onderzoek.

In het pand waren op dat moment vier personen aanwezig. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de drugslocatie. Zij zijn aangehouden en zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met de politie en met hun advocaat.

Onderzoek

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn samen met forensische rechercheurs ter plaatse gegaan. De goederen en grondstoffen die zijn aangetroffen, zijn in beslaggenomen en meegenomen voor onderzoek. Alle materialen worden na het onderzoek vernietigd. Het pand wordt gedurende het onderzoek bewaakt.