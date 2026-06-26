Persoon overleden bij aanvaring

Bij een incident op het water aan het Kromvenpad in Middelaar is donderdagavond een persoon overleden.

Dat gebeurde bij een aanvaring tussen een boot en een zwemmer. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

De persoon die bij de aanvaring is overleden, is een 28-jarige man uit Huissen.

Specialisten van Landelijke Expertise en Operaties doen onderzoek naar de toedracht het incident.