Brandweer geeft sein brandmeester natuurbrand Limburg

De brand op de Boschhuizenbergen in het natuurgebied bij het Limburgse Oostrum is onder controle, maar nog niet volledig gedoofd. Dit meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord zojuist.

'Brand meester'

De brandweer heeft daarom het sein Brand Meester afgekondigd. Nabluswerkzaamheden zijn gestart en de brandweer houdt de komende tijd toezicht in het gebied, zodat eventuele beginnend oplaaiend vuur snel opgemerkt wordt en kan worden gedoofd.

Nog geen toegang voor recreanten in natuurgebied

'Het is nog steeds gevaarlijk in het gebied! Blijf daarom weg uit de omgeving van de Boschhuizerbergen en geef de hulpdiensten die nog in het gebied zijn de ruimte', aldus de veiligheidsregio.

Afschaling naar Grip 1

Er is afgeschaald naar GRIP 1. Dit betekent dat het Regionaal Operationeel Team (ROT) niet meer actief is. Het betekent niet dat de brand uit is of dat de inzet van hulpdiensten stopt. De brandweer is nog steeds met veel mensen en materieel actief om de brand verder te bestrijden.