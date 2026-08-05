Marineschip Zr.Ms. De Ruyter huisvest staf ter voorbereiding op eventuele Hormuz-missie

Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Ruyter huisvest vanaf deze week een multinationale staf. 'Dit gebeurt om goed te kunnen voorbereiden op een eventuele missie in de Straat van Hormuz', zo meldt minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius vandaag aan de Tweede Kamer.

MMM-SOH

Nederland maakt deel uit van een internationale coalitie die de Multinational Military Mission for the Strait of Hormuz (MMM-SOH) plant. De coalitie staat onder leiding van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Met het aan boord brengen van een hoofdkwartier is de volgende stap ter voorbereiding op een eventuele militaire missie gezet.

'Trots'

Minister Yeşilgöz: “Ik ben trots dat onze internationale partners naar ons fregat Zr.Ms. De Ruyter kijken voor zo’n belangrijke taak. De Straat van Hormuz is immers een van de belangrijkste zeeroutes ter wereld. Problemen daar raken ook Nederland, bijvoorbeeld via hogere prijzen. Daarom bereiden we ons samen met bondgenoten goed voor.”

Missie nog niet geactiveerd

Zr.Ms. De Ruyter vaart al in de regio. Het luchtverdedigings- en commandofregat is voor de multinationale staf bij uitstek geschikt om de schepen van coalitiepartners aan te sturen. Vooralsnog houdt de staf zich onder meer bezig met het plannen van gezamenlijke oefeningen. Die gelden als voorbereiding op een mogelijke inzet in de Straat van Hormuz.

De minister benadrukt dat de Straat van Hormuz-operatie nog niet is geactiveerd. Het kabinet heeft ook nog geen besluit genomen over eventuele Nederlandse deelname.

Aspides en Atalanta

Tijdens de vaart deelt Zr.Ms. De Ruyter waarnemingen aan marine-eenheden die deel uitmaken van operaties van de Europese Unie. Het gaat om Aspides (in de Rode Zee en omliggende maritieme gebieden) en Atalanta (rond de Hoorn van Afrika). De observaties doet het fregat als het tijdens de voorbereidingen op de operatie in de Straat Van Hormuz door deze wateren vaart, ook al valt Zr.Ms. De Ruyter niet onder de bevelsstructuur van beide missies.

Zr.Ms. Willemstad

Mijnenjager Zr.Ms. Willemstad sloot eerder aan bij de Standing NATO Mine Countermeasures Group 2. Dit vlootverband richt zich op mijnenbestrijding in de Middellandse Zee. Op dit moment zijn verschillende mijnenjagers van coalitiepartners al in de nabije omgeving van de Straat van Hormuz. Voor inzet in deze zeestraat blijft de Willemstad beschikbaar zodra er groen licht voor is.