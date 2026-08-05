Aanrijding tussen vrachtwagen en fietsster in Amsterdam

Op de kruising van de Ruys de Beerenbrouckstraat met de Pieter Postsingel in Amsterdam heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een vrachtwagen. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Omstreeks 15.20 uur kwamen de vrachtwagen en de fietser met elkaar in botsing. Die fiets kwam onder de vrachtwagen terecht en de fietsster raakte door het ongeval ernstig gewond. De verwondingen waren van dienaard, dat ook een traumahelikopter ter plaatse kwam.

Zwaargewond is de vrouw met spoed naar een ziekenhuis gebracht.