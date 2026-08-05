Minderjarige verdachte aangehouden voor gijzeling met geweld Lisse

Dinsdag 4 augustus heeft de politie een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van een gijzeling met geweld in Lisse. 'Die gijzeling vond plaats op woensdag 22 juli', zo meldt de politie vandaag.

Melding gijzeling

Op woensdag 22 juli ontving de politie rond 12:20 uur een melding van een gijzeling in Lisse. Daarbij zouden meerdere verdachten een slachtoffer binnenhouden. 'De verdachten hebben meerdere goederen gestolen en zijn daarna gevlucht. Het slachtoffer raakte gewond en moest nagekeken worden door de ambulance', aldus de politie.

Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten

Het onderzoek naar de gijzeling met geweld is nog in volle gang. Op dinsdag 4 augustus is één van de verdachten aangehouden. Het gaat om een minderjarige jongen uit Culemborg. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.