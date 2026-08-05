Zes verdachten aangehouden in groot drugsonderzoek

Er zijn doorzoekingen gedaan op verschillende locaties, waaronder in Dordrecht en Zwijndrecht. Er zijn onder andere machines aangetroffen die gebruikt worden bij het maken van drugs, net als grote hoeveelheden grondstoffen. Ook zijn er zakken synthetische drugs in beslag genomen.

Vanwege het lopende onderzoek is het Openbaar Ministerie terughoudend in het delen van informatie. Wat exact de rol en betrokkenheid van deze zes verdachten is, is onderdeel van het onderzoek. Zij worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam.