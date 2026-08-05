Zomervakantieweerbericht: aanhoudend zomers

Komende week blijft het overwegend zonnig, droog en zomers warm. De temperatuur ligt dagelijks tussen 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden, waarbij het landinwaarts op sommige dagen tropisch warm kan worden.

Eerst aangenaam zomerweer

Na een aantal zeer warme zomerdagen is het op woensdag met temperaturen van 22 tot 29 graden voor veel mensen aangenamer. Er is geregeld zon en op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Donderdag verloopt zonnig en droog met temperaturen van 20 tot 25 graden.

Vrijdag blijft het eveneens droog met flinke perioden met zon. De temperatuur komt uit op van 20 tot 24 graden en dat is gebruikelijk voor de tijd van het jaar.

Weekend opnieuw warmer

In het weekend neemt de temperatuur weer toe. Zaterdag wordt het van 24 tot lokaal 30 graden. Op zondag kan het in het oosten en zuidoosten tropisch warm worden met temperaturen rond 31 graden.

De zon schijnt volop en met een UV-index van 6 is bescherming tegen de zon nog steeds noodzakelijk. Zonder bescherming kan de huid binnen 15 tot 25 minuten verbranden.

Ook volgende week zonnig en droog

Na het weekend blijft de zon dagelijks aanwezig. Er trekken soms wolken over het land, maar de kans op een bui is klein. Als er lokaal een bui valt, stelt die weinig voor. De droogte houdt daardoor aan.

De temperatuur komt dagelijks uit op 23 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Op sommige dagen kan het landinwaarts opnieuw tropisch warm worden. Het overwegend droge en warme weer houdt daarmee ook volgende week aan.

Bron: Weeronline