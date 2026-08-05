Sluizen langs Nieuwe Maas per vandaag gesloten

Onttrekkingverbod oppervlaktewater

'Ook geldt vanaf dat moment een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater voor onder meer gemeenten, bedrijven, sportverenigingen en inwoners in de regio. Nooit eerder nam Delfland zulke vergaande maatregelen. Door de aanhoudende droogte is ingrijpen nu onvermijdelijk', aldus het hoogheemraadschap.

Volledig gestremde sluizen in Rotterdam

De Parksluizen in Rotterdam worden volledig gestremd voor beroeps- en recreatievaart. Ook de Buitensluis in Schiedam, de Monstersche sluis in Maassluis en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen blijven gesloten voor recreatievaart. De volledige stremming levert naar verwachting een besparing op van ongeveer 1 m³ zoet water per seconde. Door de sluizen gesloten te houden, blijft dit water langer beschikbaar in het gebied.

Verbod op onttrekken van oppervlaktewater

Een tweede maatregel is een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater voor iedereen die dit gebruikt. Het verbod geldt voor het gehele beheergebied van Delfland en raakt onder meer de glastuinbouw, landbouw, natuurorganisaties, gemeenten, sportvelden en sportverenigingen, golfbanen, maneges en inwoners die water uit sloten gebruiken om hun (moes)tuin te besproeien. Delfland surveilleert. Bij constatering van het niet naleven van de maatregelen wordt gehandhaafd.

Watersysteem onder zware druk

De maatregelen zijn noodzakelijk omdat het watersysteem van Delfland onder druk staat door een tekort aan zoetwater. "We bevinden ons op dit moment in een uitzonderlijke situatie," benadrukt hoogheemraad Stijn van Boxmeer. "De voorraad zoetwater in ons gebied neemt snel af, terwijl we dat water juist nú hard nodig hebben om schade aan onze dijken te voorkomen, de natuur te beschermen en de waterkwaliteit zo goed mogelijk op peil te houden. We beseffen dat deze maatregelen grote gevolgen hebben voor inwoners en bedrijven, maar ingrijpen is nu onvermijdelijk. Alleen door nu zuinig om te gaan met het beschikbare water kunnen we grotere en onherstelbare schade aan onze leefomgeving beperken."