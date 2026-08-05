Romeinen komen naar Wilhelmina Kinderziekenhuis

Op woensdag 5 augustus brachten de Romeinen van Museumpark Archeon en Legio Secvnda Avgvsta voor de 24e keer een bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Met muziek, demonstraties en persoonlijke ontmoetingen brachten zij een stukje Romeinse geschiedenis naar de kinderen die deze zomervakantie in het ziekenhuis verblijven. Voor kinderen die tijdens de vakantie in het ziekenhuis liggen, is een dagje uit vaak niet mogelijk. Daarom kwamen de Romeinen opnieuw naar hen toe.

Dankzij de jarenlange samenwerking tussen Museumpark Archeon, Legio Secvnda Avgvsta en het WKZ (onderdeel van het UMC Utrecht) konden de kinderen genieten van een bijzondere belevenis, waarbij zij even hun zorgen vergaten en zich onderdompelden in de wereld van de Romeinen.

Tijdens het bezoek maakten de kinderen kennis met Romeinse soldaten, senatoren, dames en gladiatoren. Zij kregen demonstraties te zien, luisterden naar verhalen en muziek uit de Romeinse tijd en konden zelf actief meedoen. Helmen passen, schilden vasthouden en de uitrusting van een legionair van dichtbij bekijken maakte de geschiedenis tastbaar en zorgde voor veel enthousiaste reacties.

Onderdeel van het Internationaal Romeins Festival

Het bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis vond plaats in het kader van het Internationaal Romeins Festival, dat van 2 tot en met 15 augustus plaatsvindt in Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn. Tijdens het festival brengen levende geschiedenisgroepen, waaronder Legio Secvnda Avgvsta, de Romeinse tijd tot leven met exercitiedemonstraties, gladiatorenshows en een authentiek Romeins kampement. Bezoekers ontdekken hoe soldaten, ambachtslieden, vrouwen en kinderen leefden in de eerste eeuw na Christus.

Gouden Boekje voor alle kinderen

Een extra bijzonder moment was de overhandiging van het nieuwe Gouden Boekje 'Tappo en de Rivier' aan alle kinderen in het ziekenhuis. Het boekje werd namens de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) aangeboden ter gelegenheid van 5 jaar Limes UNESCO Werelderfgoed. Zo kregen de kinderen niet alleen een bijzondere ontmoeting met de Romeinen, maar ook een blijvende herinnering aan deze speciale dag.

