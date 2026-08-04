Luchtmacht zet blusactiviteiten Noord-Limburgs natuurgebied voort

Chinook-transporthelikopters hebben ook dinsdag het waterdroppen in het natuurgebied de Rosmolen hervat. 'De brand bij Venray is nog niet onder controle', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Chinook helikopters ingezet

'Gistermiddag heeft Defensie ook 2 Chinooks ingezet om de brandbestrijding te ondersteunen. In 38 drops is toen door beide toestellen via zogenoemde Bambi Buckets bijna 300.000 liter op het vuur gestort. Dat gebeurde met water uit de Maas', aldus het ministerie.

Rookontwikkeling

De transporthelikopters zijn tot tegen 22.00 uur in actie geweest. Daarna keerden ze terug naar de thuisbasis Gilze-Rijen omdat het te donker werd. Goed zicht is noodzakelijk. Dit om de vluchten veilig uit te voeren, de rookontwikkeling in de gaten te kunnen houden en voor een goed verloop van de samenwerking met hulpdiensten op de grond. Defensie blijft beschikbaar om de brandweer te ondersteunen zolang dat nodig is en veilig kan.