KHN roept overheid op tot limiet op toeristenbelasting

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept het kabinet op om een limiet in te stellen voor de toeristenbelasting. Uit een vergelijking die de brancheorganisatie maakte van populaire Europese steden, blijkt dat Amsterdam de hoogste toeristenbelasting van Europa kent. Ook veel andere Nederlandse gemeenten verhogen hun tarieven.

Kabinet moet ingrijpen

De ontwikkeling van de toeristenbelasting in het algemeen, en Amsterdam in het bijzonder, maakt overduidelijk dat gemeenten uit zichzelf niet stoppen met het alsmaar verhogen van toeristenbelasting. Recent onderzoek van Bungalowpark Overzicht laat zien hoe de gemeentelijke toeristenbelasting is gestegen. Volgens KHN is een (wettelijke) limiet noodzakelijk.

Toerist in Amsterdam betaalt in 2030 41% belasting

De huidige toeristenbelasting in Amsterdam is 12,5% van de kamerprijs (zonder btw) en vanaf januari 2027 gaat het naar 16%. Als de plannen van de nieuwe coalitie in Amsterdam worden doorgevoerd, dan stijgt de toeristenbelasting naar 20% in 2030. Tel daar de btw bij op, dan betaalt de toerist in Amsterdam 41% belasting in 2030. Daarmee komt Amsterdam ver boven steden als Barcelona, Parijs, Rome en Berlijn uit. Volgens KHN dreigt Nederland hierdoor internationaal steeds minder concurrerend te worden als toeristische bestemming.

Hotels voelen de gevolgen

KHN heeft in april al aangekaart dat hotels wakker liggen. De zorgen worden versterkt door recente cijfers van de Rabobank waaruit blijkt dat het aantal overnachtingen in Nederland voor het eerst in 10 jaar is gedaald. Oorzaken; de verhoging van de btw op logies van 9 naar 21% én de toeristenbelasting die gemiddeld in Nederlandse gemeenten met 10% is verhoogd in 2026. Volgens KHN zou de overheid juist moeten inzetten op aantrekkelijk toerisme, omdat daarvan niet alleen de horeca profiteert, maar ook winkels, culturele instellingen, vervoerders en uiteindelijk de overheid zelf.

Toerisme spekt gemeentekas onevenredig

De gemeenten bepalen zelf hoe hoog de toeristenbelasting is. Er zit geen wettelijk maximum op. KHN begrijpt dat gemeenten kosten maken voor toeristische voorzieningen en de leefbaarheid van de stad. De brancheorganisatie ziet echter dat de toeristenbelasting steeds vaker wordt gebruikt om gaten in de gemeentebegroting te dichten of andere beleidsdoelen te financieren. Dat is volgens KHN niet waarvoor deze belasting bedoeld is.

