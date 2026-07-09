Steeds meer telefoons met falende gezichtsherkenning

69% van de mobiele telefoons die de Consumentenbond sinds juni 2023 onderzocht, zakt voor de gezichtsherkenningstest. Deze telefoons zijn te ontgrendelen door een foto van de eigenaar voor de lens te houden. Dat is een slechter resultaat dan 3 jaar geleden. Toen konden de onderzoekers 43% van de geteste toestellen openen met een foto.

Van de 133 telefoons die sinds juni 2023 zijn getest en die nog te koop zijn, bleken er 92 om de tuin te leiden met een foto. Daarbij zitten veel modellen van Motorola (19), Oppo (18) en Redmi (16). Helaas betekent een duur toestel niet automatisch goede gezichtsherkenning. Zo gingen de Oppo Find X Pro (€1300), de Samsung S25 Ultra (€1250) en de OnePlus 15 (€750) de mist in. Alleen bij Apple en Google is de gezichtsontgrendeling bij alle toestellen veilig.

Zorgelijk

Toestellen die geen veilige gezichtsontgrendeling hebben, melden meestal wel dat gezichtsherkenning onveiliger is dan een wachtwoord of pincode. Dat vindt de Consumentenbond niet genoeg. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is zorgelijk dat consumenten er niet vanuit kunnen gaan dat de gezichtsherkenning van hun smartphone op orde is. Smartphones moeten óf goede gezichtsherkenning hebben óf helemaal niet.’

Lijst onveilige smartphones

De Consumentenbond test het hele jaar door smartphones. Consumenten kunnen checken welke telefoon geen veilige gezichtsontgrendeling hebben. De Consumentenbond adviseert om die toestellen alleen te gebruiken met een pincode of vingerafdruk.