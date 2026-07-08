NVWA doet recordvangsten vapes en snus

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vrijdag 3 juli ruim 277.000 illegale vapes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land 70.000 en 80.000 doosjes nicotinezakjes in beslag. Het zijn de grootste partijen vapes en nicotinezakjes die de NVWA tot nu toe heeft aangetroffen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren.

De verboden vapes lagen in het magazijn van een expeditiebedrijf. De Douane was daar voor een routinecontrole en vond de grote hoeveelheid vapes verdacht. Inspecteurs van de NVWA kwamen daarom naar het bedrijf voor onderzoek. Zij zagen dat het om vapes ging met verschillende zoete smaakjes. Het is verboden om die te verhandelen in Nederland. Omdat het aannemelijk was dat de vapes wel voor de Nederlandse markt waren, hebben de inspecteurs de hele partij in beslag genomen. Er waren twee grote opleggers nodig om de 50 pallets met vapes af te voeren.

Veel nicotinezakjes

De NVWA nam in die week ook 2 grote partijen nicotinezakjes in beslag. Deze zakjes worden ook wel snus genoemd. De verkoop daarvan is verboden in Nederland. In een opslagbox in Utrecht vonden inspecteurs op maandag 29 juni bijna 70.000 doosjes met nicotinezakjes. Een dag later ontdekten politie en Douane tijdens een controle in een bedrijfspand in Rotterdam bijna 80.000 doosjes. Zij schakelden vervolgens de NVWA in.