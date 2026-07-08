Nieuwe Dacia Striker: het beste van drie werelden

De Striker is ontwikkeld als aanvulling op de Bigster en deelt het Dacia DNA: Robust & Outdoor, Essential but Cool en Eco-Smart. Het model ondersteunt de ambitie van Dacia om het aandeel van het C-segment in de totale verkoop te verhogen van 20% naar 33% in 2030.

De Dacia Striker combineert het beste van drie werelden: de hoge zitpositie en outdoorcapaciteiten van een SUV, de veelzijdigheid en het gemak van een stationwagen, en de efficiëntie en prestaties van een sedan. Dankzij een zeer uitgebreid aanbod aan geëlektrificeerde multi-energy aandrijflijnen biedt de Striker de beste prijs-kwaliteitverhouding in zijn segment, waarmee het unieke aanbod van Dacia verder wordt versterkt.

De naam “Striker“ heeft een universele betekenis: ‘een slag toebrengen’ of ‘het doel raken’. Deze verrassende en visueel indrukwekkende auto weerspiegelt de ambities van Dacia en het vermogen van het merk om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De Striker blijft trouw aan de waarden die het succes van Dacia bepalen: eenvoud, robuustheid, efficiëntie en bereikbaarheid.

Robuust & Outdoor: Een crossover die het segment opschudt

Met de Striker nodigt Dacia klanten in het C-segment uit om een nieuwe visie op de crossover te ontdekken. De auto is meer dan een combinatie van bestaande categorieën. De Striker zoekt bewust het evenwicht tussen verschillende vormen van gebruik en uiteenlopende verwachtingen.

Door de prestaties van een sedan, de interieurruimte van een stationwagen en het robuuste ontwerp van een SUV te combineren, geeft de Striker een complete en relevante reactie op de behoeften van nu. Die benadering komt terug in een ontwerp dat vloeiende lijnen koppelt aan meer verticale contouren. Zo toont de Striker twee kanten: efficiënt op de weg en tegelijk geschikt voor veeleisendere omstandigheden.

“De Striker is een nieuw en aanvullend antwoord op de huidige wensen van de automobilist, met een heel andere balans dan die van traditionele SUV’s.” David Durand, Design Director van Dacia.

Een innovatief "hybride" designconcept

De Dacia Striker is ontworpen voor prestaties en perfecte aerodynamica. Het exterieur verenigt horizontale lijnen, geïnspireerd op de elegante vormen van sedans en stationwagens, met verticale contouren die kenmerkend zijn voor een SUV-design.

Het ontwerp is opgebouwd rond één centraal element: een strakke schouderlijn die de lichtunits voor en achter met elkaar verbindt en de carrosserie als geheel structureert. Deze lijn vormt de ruggengraat van het design en maakt de dubbele aard van de auto duidelijk zichtbaar.

Boven de schouderlijn zijn de contouren vloeiend en aerodynamisch. De schuin geplaatste voorruit, de langgerekte daklijn en de hellende achterruit vormen samen een slank en dynamisch profiel. Dit deel sluit aan op de merkwaarde Essential but Cool: eenvoudig, helder en efficiënt, met inspiratie uit de wereld van sedans en stationwagens.

Onder de schouderlijn zijn de vormen gestructureerder en robuuster. De oppervlakken zijn verticaler, met royale bodemvrijheid en krachtige proporties. Daarmee benadrukt de Striker zijn stabiliteit en zijn Robust & Outdoor-karakter, geïnspireerd op SUV-kenmerken.

De geïntegreerde dakrails geven de carrosserie een functionele outdoorafwerking, zonder de samenhang en de vloeiende vorm van het ontwerp te onderbreken.

De Striker is het eerste model met de nieuwe T-vormige LED-lichtsignatuur van Dacia. Die bevindt zich op de vier hoeken van de auto. De signatuur sluit naadloos aan op het exterieurdesign en geeft de voor- en achterzijde een duidelijke structuur met verticale en horizontale lijnen.

Aan de voorzijde is de lichtsignatuur geïntegreerd in een glanzend zwarte grille met de iconische “Dacia Link” in het midden. De grille loopt over de volledige breedte van de auto en benadrukt de brede, krachtige uitstraling. De royale voorbumper versterkt dat effect.

Aan de achterzijde is dezelfde aanpak zichtbaar. De lichtsignatuur is opgenomen in een brede zwarte strip, waardoor een sterke visuele samenhang met de voorkant ontstaat. De strip draagt de naam Dacia in reliëf en accentueert de verticale lijnen van de onderste achterklep. Zo wordt het robuuste karakter van de Striker ook van achteren benadrukt.