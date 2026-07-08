OM dagvaardt Tata Steel vanwege opzettelijk uitstoten schadelijke stoffen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten Tata Steel IJmuiden B.V. te dagvaarden. 'Het OM verdenkt het bedrijf van meerdere strafbare feiten, waaronder het opzettelijk en wederrechtelijk in de lucht brengen van schadelijke stoffen, met mogelijke nadelige gevolgen voor de openbare gezondheid', zo meldt het OM vandaag.

'Schenden zorgplicht'

'Ook wordt Tata Steel verdacht van het schenden van haar zorgplicht, onder meer door onvoldoende onderhoud uit te voeren, het handelen zonder vergunning en het niet melden van een aantal incidenten met rauwe kooks, dit is een product dat ontstaat na verhitting van steenkool', aldus het OM.

Aangifte advocaat

Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een aangifte van een advocaat namens destijds ruim 800 aangevers. Het onderzoek richtte zich de afgelopen periode op het productieproces van staal en de werking van de kooksgasfabrieken van Tata Steel. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD). Ook de milieurecherche van de politie eenheid Den Haag en Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) hebben belangrijke inbreng geleverd. Het OM is, na beoordeling van het dossier, van oordeel dat het strafrechtelijk onderzoek genoeg aanknopingspunten biedt om strafrechtelijke vervolging tegen het bedrijf in te stellen en de zaak voor te leggen aan de rechtbank.

Onderzoek naar leidinggevenden

Naast de vervolging van Tata Steel als rechtspersoon, wordt er op dit moment nog nader onderzoek gedaan. Daarin wordt gekeken of er mensen met een leidinggevende rol mogelijk persoonlijk strafbaar zijn. Het OM heeft besloten om het bedrijf nu al te dagvaarden om voortgang in de strafzaak te houden. Het kan nog enige tijd in beslag nemen voordat het OM verdere mededelingen kan doen over het tweede deel van het onderzoek naar mogelijk betrokken personen.

Verloop zaak

Een eerste regiezitting staat gepland op 20 november 2026 bij rechtbank Amsterdam. Het Openbaar Ministerie zal dan bekend maken wat Tata Steel exact ten laste wordt gelegd.