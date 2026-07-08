Nijmegen waarschuwt: ga niet zwemmen bij Waalstrandjes is levensgevaarlijk

Met warm weer bezoeken veel Nijmegenaren de Waalstrandjes. De gemeente Nijmegen waarschuwt de recreanten om niet te gaan zwemmen of pootjebaden in de Waal. Dat is levensgevaarlijk. 'Ook springen van bruggen en brugpijlers is verboden en gevaarlijk', meldt de gemeente vandaag.

Niet zwemmen in de Waal

De Waal ziet er misschien ongevaarlijk uit, maar is onvoorspelbaar. Zwemmen en ook pootjebaden is levensgevaarlijk:

- Er is een sterke stroming

- Schepen zorgen voor sterke zuiging en golfslag (ook tussen de kribben)

- Er zijn onopvallende draaikolken

- Temperatuurverschillen in het water kunnen voor kramp zorgen

'Levensgevaarlijke situatie'

'Als u in de rivier staat of zwemt, kunt u dus onverwacht in een levensgevaarlijke situatie terecht komen. Ook als u een goede zwemmer bent. Zwemmen tussen kribben wordt sterk afgeraden en zwemmen in de vaargeul is verboden (boete € 170). Ook deze zomer hebben de hulpdiensten meerdere mensen moeten redden uit de Waal en er zijn mensen overleden', aldus de gemeente.

Niet springen van bruggen en brugpijlers

Springen van bruggen en brugpijlers is gevaarlijk, en daarom verboden (boete: €170). Springers kunnen ongelukkig terecht komen. De diepte en voorwerpen op de bodem zijn niet goed zichtbaar. Deze zomer is bij een tragisch ongeval bij de Spiegelwaal iemand overleden.

Zwemmen in het aangegeven deel van de Spiegelwaal

In de Spiegelwaal (een nevengeul van de Waal) is met een gele ballenlijn een zwemgebied aangegeven. Daar kunt u zwemmen. Zwemmen is altijd op eigen risico. In de rest van de Spiegelwaal is zwemmen verboden.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Waal wordt niet gecontroleerd voor zwemmen. Rijkswaterstaat test tijdens het zwemseizoen regelmatig de waterkwaliteit in de Spiegelwaal en de gemeente zorgt voor een vrij strand en veilig water. Doordat de Spiegelwaal via onderdoorgangen verbonden is met de Waal, kunnen bacteriën of blauwalg in het water terechtkomen. Kinderen, ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen meer risico om ziek te worden van zwemmen in open water. De actuele waterkwaliteit checkt u op www.zwemwater.nl.