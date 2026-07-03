Provincie Gelderland sluit aan bij de landelijke campagne Leven met Water

Wat je door de wc spoelt of in de gootsteen wegspoelt, heeft direct invloed op de kwaliteit van ons water. Daarom sluit provincie Gelderland aan bij de landelijke campagne Leven met Water en versterkt die met een regionale publiekscampagne.

Daarmee geeft de provincie uitvoering aan de motie ‘Schoon water begint bij onszelf’, die Provinciale Staten in 2025 aannamen.

Herkenbare boodschap met groter bereik



Gelderland sluit aan bij de landelijke campagne Leven met Water van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door een landelijke campagne regionaal te versterken, profiteert de provincie van een herkenbare boodschap die via verschillende kanalen terugkomt en daardoor meer mensen bereikt. De provincie zet extra in op communicatie via onder meer social media, online video’s, regionale media en provinciale kanalen.

Kleine keuzes, groot verschil



Schoon water lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Doordat afvalstoffen via het riool in het water terechtkomen, wordt het steeds lastiger en kostbaarder om drinkwater van hoge kwaliteit te produceren. Met eenvoudige keuzes kunnen inwoners zelf bijdragen aan schoon en gezond water voor mens en natuur. De campagne laat zien hoe inwoners zelf kunnen bijdragen aan schoner water. Bijvoorbeeld door medicijnresten op de juiste manier in te leveren, geen vochtige doekjes door het toilet te spoelen en vet en olie niet in het riool te gooien.

Gedeputeerde Ans Mol: "Schoon water begint écht bij onszelf. Met kleine keuzes in het dagelijks leven kunnen we samen een groot verschil maken voor de kwaliteit van ons water. Deze campagne laat zien wat inwoners zelf kunnen doen om water schoon en gezond te houden."

De campagne loopt van 13 juli tot en met 11 oktober 2026. Ook gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens worden gevraagd om de campagne via hun eigen kanalen onder de aandacht te brengen.