Gelderland pakt knelpunten woningbouw aan

De bouw van duizenden woningen in Gelderland komt op veel plekken niet van de grond. Dit komt door problemen zoals een tekort aan stroom, stikstof en onvoldoende bereikbaarheid.

De provincie Gelderland stelt geld beschikbaar om deze blokkades aan te pakken, zodat woningbouw kan starten of versnellen. ''Wij zetten hiervoor € 27,5 miljoen in. Dat geld was eerder al beschikbaar gesteld, maar wijzen we nu toe aan concrete locaties en maatregelen. Met deze inzet maken we de bouw van ongeveer 12.500 woningen mogelijk. Zonder deze aanpak zouden veel van deze projecten niet of pas veel later van de grond komen'', aldus de provincie.

