Woning meerdere keren beschoten

Een woning aan de Willem Nakkenstraat in Nieuw-West is in de nacht van woensdag 8 juli meerdere keren beschoten. Bij het schietincident raakt niemand gewond, maar de impact op de bewoners en de omgeving is groot. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht en is op zoek naar getuigen, camerabeelden en andere informatie die kan bijdragen aan het opsporen van de verdachte(n).

Rond 02.05 uur ontving de meldkamer een melding van een getuige die meerdere harde knallen had gehoord in de Willem Nakkenstraat. Volgens de melder klonken de knallen harder dan vuurwerk. Agenten gingen direct ter plaatse. Op straat troffen zij meerdere hulzen aan en constateerden zij meerdere kogelinslagen in een woning.

De politie zette de directe omgeving af voor uitgebreid sporenonderzoek. Er werden geen gewonden aangetroffen en de verdachte of verdachten waren bij aankomst van de agenten al verdwenen. De Forensische Opsporing verricht sporenonderzoek en de recherche start direct een onderzoek naar het schietincident.