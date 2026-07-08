Zomervakantie Regio Zuid begint met zonnig en warm zomerweer

De zomervakantie in het zuiden begint met zonovergoten en warm weer. Dit weekend stijgt de temperatuur in het zuiden naar 30 graden en ook volgende week blijft het regionaal tropisch. In het noorden is het minder warm met 23 tot 26 graden door een wind van zee. De hitte voelt minder drukkend aan dan tijdens de vorige hittegolf en dat komt doordat de lucht minder vochtig is. Plaknachten hoeven we ook niet te verwachten, want de minima liggen tussen 14 en 18 graden.

Wanneer vrijdag de scholen in Regio Zuid sluiten, worden hier de hoogste temperaturen van het land gemeten. Het kwik kan vrijdagmiddag in het zuiden lokaal naar 30 graden stijgen en hierbij schijnt de zon volop. Dit is het begin van een reeks warme dagen die ons te wachten staat, al zijn er wel grote verschillen tussen het binnenland en de kustgebieden.

Temperatuurverschil tussen noord en zuid

Komend weekend waait de wind uit het noordoosten tot oosten en wordt het in het zuiden en midden van het land op grote schaal 29 tot 31 graden. In het noorden zorgt een verkoelende wind van zee voor een stuk aangenamer weer. Zo wordt het in het noordelijk kustgebied en op de Waddeneilanden 23 tot 25 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein.

Volgende week verandert er nauwelijks wat aan dit weertype. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan het dagelijks tropisch warm worden met 30 graden of meer en daarbij schijnt de zon flink. Wie verkoeling zoekt, kan terecht aan het strand of in het noorden, want hier is het met maxima van 24 tot 27 graden een stuk beter uit te houden.

Droge warmte, geen plaknachten

Toch is de hitte in het zuiden beter te verdragen dan tijdens de vorige hittegolf. Dat komt doordat de lucht veel droger is. De luchtvochtigheid ligt duidelijk lager dan tijdens de vorige hittegolf, waardoor de warmte minder benauwd en drukkend aanvoelt. Bovendien hoeven we geen heuse plaknachten te verwachten, want tijdens het koelste moment van de nacht ligt de temperatuur tussen 13 en 18 graden. Tijdens de vorige hittegolf kwamen de minima regionaal niet eens onder 20 graden.

Later volgende week lijkt er naast zonneschijn wat meer bewolking voor te komen. Bovendien stijgt dan langzaam de kans op een enkele onweersbui.