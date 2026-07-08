Douane vindt bijna 4.000 kilo cocaïne in container met partij hout

De Douane heeft bij een controle in de haven van Rotterdam een enorme partij cocaïne ontdekt. 'Het gaat in totaal om 3867 kilo aan pakketten, die werden gevonden in een container met hout', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Aan boord zeeschip

'De controle vond plaats op 27 mei 2026. Douaniers gingen aan boord van een zeeschip, waar ze een verdachte container aantroffen. Daarin lagen tassen en pakketten vol met cocaïne', aldus het OM.

Doorgevaren

De container waarin de drugs zijn ontdekt, kwam uit Chili en was overgeladen in Peru. Deze was bestemd voor een bedrijf in België, dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. Het zeeschip is na de controle en inbeslagname van de partij drugs, doorgevaren naar de haven van Antwerpen.

HARC

Het HARC-team, een inmiddels 30 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.