Huisarts registreert vaker aandoeningen luchtwegen en maagdarmstelsel in regio IJmond

In 2024 komen enkele acute klachten en chronische aandoeningen vaker voor in de IJmondregio dan in andere gebieden. Vooral aandoeningen van de luchtwegen, van het maagdarmstelsel en aan hart of vaten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Nivel, op basis van elektronische patiëntendossiers van huisartsen. De IJmondregio is vergeleken met andere gebieden, zoals het platteland en regio’s met lichte en zware industrie. Gekeken is ook of bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen bij mensen die dichter bij het grootste industrieterrein in deze regio wonen.

Inzicht in gezondheidseffecten

De afgelopen jaren zijn meerdere studies uitgevoerd naar de blootstelling van bewoners van de IJmond aan schadelijke stoffen, vooral in relatie tot industrie. Minder onderzoek is gedaan naar de gezondheidsproblemen die daarmee kunnen samenhangen. Door patiëntgegevens van huisartsen te analyseren, ontstaat daar een beter beeld van. Dit onderzoek is een update van eerdere studies gebaseerd op huisartsenregistraties. Het laat zien dat luchtwegaandoeningen, zoals COPD en bronchiëctasieën, klachten aan het maagdarmstelsel, zoals misselijkheid, gastro-enteritis en diarree, en aan longkanker gerelateerde medicatie vaker voorkomen dan in andere gebieden. Verder komen COPD, bronchiëctasieën en longartsverwijzingen vaker voor bij inwoners woonachtig binnen twee kilometer van het industrieterrein, dan bij inwoners die tussen twee en vier kilometer van het industrieterrein wonen.

Blijven monitoren

Volgens Nivel-programmaleider Michel Dückers bevestigen de resultaten eerder vastgestelde patronen. Op basis van dit onderzoek kan echter geen oorzakelijk verband worden vastgesteld. Het doel van dit onderzoek was om mogelijke gezondheidsrisico's te monitoren en eerdere bevindingen verder te onderzoeken. Om meer robuuste conclusies te kunnen trekken, is aanvullende monitoring belangrijk, gebruikmakend van gegevens uit meerdere recente jaren en aanvullende factoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden, zoals sociaaleconomische status, leefstijl en blootstelling aan stoffen die vanuit meerdere bronnen kunnen komen.