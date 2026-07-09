Drie verdachten aangehouden in verband met voorbereiden liquidatie

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft op dinsdag 7 juli drie verdachten aangehouden die verdacht worden van het (mede) voorbereiden van een liquidatie. Eerder dit jaar werden al drie verdachten aangehouden.

In maart van dit jaar kwam er een melding binnen dat er in een hotel in Amsterdam zich mogelijk personen zouden bevinden met een vuurwapen. Daarop startte de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies een onderzoek, waarbij in een hotelkamer meerdere handvuurwapens en een aanzienlijke hoeveelheid munitie werden aangetroffen. Twee Scandinavische personen werden aangehouden voor het bezit van deze vuurwapens. Het ging om een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Uit verder onderzoek bleken deze vuurwapens te relateren aan de voorbereiding van een liquidatie, waarna diezelfde dag een 25-jarige man uit Utrecht werd aangehouden.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies deed, in samenwerking met de eenheid Amsterdam en onder gezag van het Arrondissementsparket Amsterdam, vervolgonderzoek naar de voorbereiding van de liquidatie en daarbij kwam een aantal medeverdachten in beeld. Tijdens de actie op dinsdag 7 juli zijn zij aangehouden Het gaat om drie mannen: een 18-jarige man uit Sassenheim, een 18-jarige man uit Hoofddorp en een 18-jarige man uit Amsterdam