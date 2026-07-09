Recordaantal woningen te koop gezet in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2026 is een recordaantal woningen van 56.700 te koop gezet via NVM-makelaars. 'Kopers krijgen hierdoor meer keuze, de concurrentie neemt af en er ontstaat op steeds meer plekken voorzichtig ruimte voor onderhandeling', zo meldt de NVM vandaag.

Vraag koopwoningen blijft groot

Tegelijkertijd blijft de vraag naar koopwoningen onverminderd groot. Dankzij het recordaantal woningen dat te koop werd gezet, steeg ook het aantal woningverkopen fors, naar 45.200. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning komt uit op €506.000, een stijging van 3,4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal (€485.000). Op jaarbasis bedraagt de prijsstijging nog 2,1 procent, waarmee de prijsontwikkeling verder afvlakt.

'Stap voor stap naar betere balans'

Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter NVM Wonen: "De woningmarkt beweegt zich stap voor stap naar een betere balans. Dat zien we vooral terug in het recordaantal woningen dat op de markt komt. Kopers hebben meer keuze om een weloverwogen beslissing te nemen, terwijl woningen nog steeds snel worden verkocht. Dat laat zien dat de onderliggende vraag onverminderd groot blijft. De extra instroom voorkomt dat de prijzen hard oplopen. Tegelijkertijd zijn de structurele problemen niet verdwenen. Er is nog altijd onvoldoende passend aanbod beschikbaar voor bijvoorbeeld starters of senioren. Alleen met voldoende geschikte nieuwbouw én een betere doorstroming kunnen we de woningmarkt voor de lange termijn toegankelijk houden."

Recordaantal woningen te koop gezet

In het tweede kwartaal van 2026 zijn bijna 57.000 bestaande woningen via een NVM-makelaar te koop gezet. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de metingen in 1995 en bijna 9 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar wordt versterkt door het aanhoudende uitponden van huurwoningen en een bredere doorstroming op de woningmarkt. Ook economische onzekerheid en geopolitieke ontwikkelingen lijken sommige huiseigenaren ertoe te bewegen hun woning eerder dan gepland te verkopen.

Hoger aantal transacties

Het grotere aanbod vertaalt zich direct in een hoger aantal transacties. NVM-makelaars verkochten in het tweede kwartaal ruim 45.200 bestaande woningen, 29,4 procent meer dan in het voorgaande kwartaal en 6,6 procent meer dan een jaar geleden. Daarmee zet de stijgende lijn in het aantal woningverkopen, die medio 2023 werd ingezet, zich voort. De extra instroom zorgt ervoor dat de markt beter functioneert: meer aanbod leidt niet tot stilstand, maar juist tot meer transacties.