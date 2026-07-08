Brand na explosie in Amsterdam

Buurtbewoners aan de Mauritskade werden wakker van harde knallen en zagen in de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 juli een auto in brand staan. De politie onderzoekt het incident en komt graag in contact met getuigen.

Iets voor 04.00 uur kregen hulpdiensten meerdere meldingen van een autobrand. Agenten ter plaatse constateerden dat voorafgaand aan de brand een explosie was geweest bij de portiek van een woning waarvoor de auto geparkeerd stond. Hoe de auto daarna in brand is gegaan, wordt nader onderzocht. Ter plaatse zijn sporen vastgesteld. Er zijn geen gewonden; de politie is op zoek naar de verdacht(en).

