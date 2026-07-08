OM vervolgt drie personen voor dodelijke aanrijding Hattem

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat drie personen vervolgen naar aanleiding van de fatale aanrijding in Hattem van vorig jaar. Dit heeft het OM vandaag laten weten.

Slachtoffer na mishandeling liggend op de weg door auto overreden

In de nacht van 24 op 25 mei 2025 vond op de Hessenweg in Hattem een aanrijding plaats. Daarbij overleed een persoon. Hij belandde liggend op de weg, waarna vervolgens een auto over hem heen reed.

Eerst mishandeld en daarna overreden

Twee personen worden door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. Zij hebben, zo concludeert het OM op basis van de onderzoeksresultaten, ervoor gezorgd dat het slachtoffer, nadat hij werd mishandeld, op het wegdek belandde, momenten voordat een personenauto over het slachtoffer heen reed.

Bestuurder

De derde verdachte betreft de bestuurder van het voertuig. Op de voorlopige tenlastelegging tegen deze persoon staat artikel 6 van de wegenverkeerswet als verdenking: het veroorzaken van een verkeersongeval met een dodelijk slachtoffer tot gevolg, waarbij de aanrijding in de ogen van het OM aan deze verdachte te wijten is. Daarna verliet hij de plaats van het ongeval.

Geen gezamenlijk plan

In de loop van het onderzoek zijn deze drie verdachten eerder al aangehouden geweest, maar ook weer in vrijheid gesteld en ze zitten op dit moment niet in voorlopige hechtenis. De politie en het Openbaar Ministerie hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de feiten en omstandigheden. Het OM komt op basis van dat dossier tot de conclusie dat een strafrechtelijke vervolging op zijn plaats is. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de drie een gezamenlijk plan hadden.

Datum ziting wordt nog gepland

Er is nog geen datum gepland voor een zitting, maar alle betrokkenen zijn wel geïnformeerd over deze beslissing van het OM.