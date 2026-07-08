Kabinet investeert 450 miljoen euro in ondergrondse waterstofopslag

Het kabinet stelt 450 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag van Nederland: project HyStock in Zuidwending. Nederland beschikt hiermee op tijd over voldoende opslagcapaciteit voor waterstof. Dat besluit heeft minister van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei) aan de Tweede Kamer gestuurd.

Belang van de investering

Nederland zet in op de verduurzaming van het energiesysteem, terwijl het tegelijkertijd een sterke positie wil behouden als energie- en industrieland in Europa. Waterstof speelt hierin een cruciale rol. Voor een goed functionerende waterstofketen is het noodzakelijk dat productie, transport, gebruik en opslag gelijktijdig worden ontwikkeld.

Concrete stap

Met deze investering voorkomt het kabinet dat opslag de zwakke schakel in de keten wordt. Het is een concrete stap om de leveringszekerheid van energie te vergroten en Nederland voor te bereiden op een toekomst met duurzame waterstof.

'Versterken van onze energiezekerheid'

Stientje van Veldhoven, minister van Klimaat en Groene Groei: “Een duurzaam energiesysteem bouw je in samenhang. Daarom investeren we nu ook in waterstofopslag. Zo zorgen we ervoor dat schone energie beschikbaar is wanneer we die nodig hebben, versterken we onze energiezekerheid en creëren we de randvoorwaarden voor een innovatieve en concurrerende economie.”

Opslag in diepe ondergrond

Een goed werkende waterstofmarkt staat of valt met voldoende opslagcapaciteit. Opslag in de diepe ondergrond maakt het mogelijk om waterstof die op piekmomenten in overvloed wordt geproduceerd, beschikbaar te houden voor momenten van schaarste. Zonder opslag raken productie, transport en afname uit balans, waardoor de markt zich moeilijk kan ontwikkelen.

Realisatie 10 tot 15 jaar

De realisatie van ondergrondse waterstofopslag vergt bovendien veel tijd: van eerste plannen tot ingebruikname gaat al snel 10 tot 15 jaar overheen. Omdat de waterstofmarkt zich nog in een vroege fase bevindt, zijn partijen momenteel niet in staat of bereid om deze risico’s volledig zelfstandig te dragen. Daarom ondersteunt het kabinet deze ontwikkeling juist nu.

HyStock in Zuidwending

In Zuidwending worden 4 ondergrondse zoutcavernes aangelegd waarin waterstof kan worden opgeslagen. Daarnaast worden installaties gebouwd om waterstof in en uit de cavernes te pompen. De locatie is gekozen vanwege de bestaande ervaring met ondergrondse gasopslag en de goede aansluiting op het landelijke waterstofnetwerk.

Risico’s die worden afgedekt

De bijdrage van het kabinet is gericht op 3 concrete risico's die een normale investeerder nu nog niet wil dragen, namelijk de onzekere prijs van het zogeheten kussengas, het risico dat de opslag de eerste jaren niet vol genoeg raakt, en mogelijke vertraging door vergunningen. Het is dus geen garantie tegen tegenvallende bouwkosten of een vrijbrief voor ondernemersrisico's; HyStock blijft zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het project.

