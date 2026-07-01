Minderjarige verdachte dubbele moord Meerstad 90 dagen langer vast

De raadkamer van de rechtbank in Noord-Nederland heeft vandaag besloten dat een 15-jarige verdachte negentig dagen langer vast blijft zitten.

Moord op vader en moeder

'Deze verdachte wordt de moord op een man en een vrouw van 53 in Meerstad tenlastegelegd', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

'Terughoudend'

'Gezien de minderjarigheid van de verdachte is het Openbaar Ministerie terughoudend in het doen van mededelingen. Zoals te doen gebruikelijk in het jeugdstrafrecht zullen alle toekomstige zittingen van deze zaak achter gesloten deuren plaatsvinden', aldus het OM.