zondag, 16. augustus 2026 - 18:29 Update: 16-08-2026 18:35
Persoon overleden op straat in Groningen
Foto: Bert van den Berg
Groningen
Zondagochtend is op straat voor een Poolse Supermarkt op de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen een persoon overleden.
Reanimatie
De persoon lag op de grond. Hulpdiensten waaronder de ambulancedienst kwamen ter plaatse en hebben de persoon nog gereanimeerd maar alle hulp mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer bleek reeds te zijn overleden.
Zichtschermen
De brandweer plaatste zichtschermen om de betreffende locatie.