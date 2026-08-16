Skinny-bike die bijna 120 km/h haalde wordt vernietigd

Zaterdagavond trof de politie in Enschede een groep jongeren aan die er bij aankomst van de politie op hun fat/skinny bikes vandoor gingen. Dit meldt de politie.

Bijna 120 km/h

'Eén van de jongeren probeerde te vluchten via het gras maar kon staande gehouden worden. Zijn Skinnybike haalde een snelheid van bijna 120 kilometer per uur met de gashendel', aldus de politie.

In beslag genomen bike zal worden vernietigd

Ook had de “fiets” geen ketting waardoor er niet eens op gefietst kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en zal worden vernietigd, daarnaast krijgt de eigenaar nog een forse bekeuring.