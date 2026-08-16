Nederland stuurt twee Chinook helikopters om Belgische veenbrand te helpen blussen

Twee Nederlandse Chinook-transporthelikopters zijn naar België gestuurd om de veenbrand in de provincie Luik te helpen bestrijden. 'Dat gebeurde op verzoek van België', zo meldt het ministerie van Defensie.

Grote natuurbrand natuurpark de Hoge Venen

Sinds vrijdag woedt er een grote natuurbrand in het Belgische natuurpark de Hoge Venen, op zo’n 30 kilometer van de grens bij Limburg. België vroeg zaterdagochtend om steun via het European Civil Protection Mechanism (EUCPM). 'Nederland gaf hier gehoor aan door zaterdag twee Chinooks in te zetten in het gebied dat dicht bij Nederland ligt', aldus het ministerie.

Bambi Bucket

De Chinooks maken voor het blussen gebruik van een Bambi Bucket. In deze flexibele waterzak past zo’n 7.600 liter.

Chinooks vaker ingezet bij bluswerkzaamheden

Het is niet de eerste keer dit jaar dat helikopters van het Defensie Helikopter Commando ondersteunen bij bluswerkzaamheden. Begin deze maand werden ze ingezet bij natuurbranden in Limburg en ook eerder dit jaar hielpen Chinooks branden blussen.

