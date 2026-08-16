Motorrijder maakt bewust een schuiver en voorkomt zo aanrijding met overstekend echtpaar

Zondagmiddag rond 15.15 uur kwam er een melding binnen van een ongeval op de Olle Hullenweg in het Drentse Schoonloo. Een groepje van vier Friese motorrijders reed over de N376 vanuit Schoonoord richting Schoonloo.

Motorrijder geschrokken van overstekend echtpaar

Bij de oversteek van de Olle Hullenweg naar de Hoofdstraat schrok de voorste motorrijder van het groepje omdat een echtpaar dat de N376 wilde oversteken twijfelde. De heldhaftige motorrijder uit Hurdegaryp ging vol in de remmen en liet zich bewust vallen op het wegdek om een aanrijding met het echtpaar te voorkomen. Volgens zijn mederijders was anders de ramp niet te overzien geweest.

Ziekenhuis

De motorrijder is voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis in Assen. Zijn motorfiets liep aanzienlijke schade op en werd door familie opgehaald met een paardentrailer. Het ongeval is door de politie in kaart gebracht.