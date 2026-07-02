Politie houdt minderjarige jongen aan voor ernstige mishandeling in Grijpskerk

De politie heeft woensdag 1 juli een minderjarige jongen uit de gemeente Súdwest-Fryslân aangehouden voor een ernstige mishandeling in Grijpskerk. Deze mishandeling vond vrijdag 26 juni omstreeks 17:00 uur plaats aan de Burmanniastraat nabij het zwembad in het dorp. Hierbij raakte een minderjarige jongen uit de gemeente Noardeast-Fryslân ernstig gewond.

De politie is direct een onderzoek gestart. Zo is er gesproken met meerdere getuigen en zijn er camerabeelden bekeken. Dit onderzoek heeft woensdag 1 juli geleid tot de aanhouding van de jongen. Hij is overgebracht naar het cellencomplex en zit vast. Hij zal worden verhoord over zijn mogelijke rol en betrokkenheid bij de ernstige mishandeling.