Verzekerden die kijken naar andere zorgverzekering vinden informatie zorgcontracten niet altijd duidelijk

Eén op de vier verzekerden was eind 2025 van plan om naar een andere zorgverzekering te kijken. Van deze groep vond 41% de informatie over de contracten tussen hun toenmalige zorgverzekeraar en zorgverleners niet volledig duidelijk en 12% helemaal niet duidelijk. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Nivel onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Belang van beschikbare en duidelijke informatie

Elk jaar kunnen verzekerden vanaf 12 november overstappen naar een andere zorgverzekering. Daarbij kunnen zij kijken met welke zorgverleners een zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Gaan verzekerden naar een zorgverlener zonder contract met hun zorgverzekeraar, dan wordt de zorg die zij ontvangen mogelijk niet volledig vergoed. Daarom is het belangrijk dat verzekerden tijdige en duidelijke informatie krijgen over de contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Zo kunnen zij een weloverwogen keuze maken voor een nieuwe zorgverzekering.

Informatie niet voor alle verzekerden even duidelijk

Van de groep verzekerden die eind 2025 van plan was om naar een andere zorgverzekering te kijken, vond 41% de informatie over zorgcontracten nog niet volledig duidelijk en 12% helemaal niet duidelijk. Bijna de helft van alle verzekerden was niet van plan om naar een andere zorgverzekering te kijken. In deze groep vond 23% de informatie over zorgcontracten nog niet volledig duidelijk en 11% helemaal niet duidelijk.