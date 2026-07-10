In juni 4 procent minder faillissementen dan een jaar eerder

In juni 2026 zijn 302 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn 12 faillissementen minder dan een jaar eerder, maar 15 meer dan in mei. De faillissementsgraad was met 8,1 faillissementen per honderdduizend bedrijven in juni 2026 lager dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Faillissementsgraad lager dan een jaar eerder

De faillissementsgraad kwam in juni uit op 8,1. Een jaar eerder werden er per honderdduizend bedrijven 8,6 bedrijven failliet verklaard.

De faillissementsgraad, die vanaf 2015 berekend wordt, was tot nu toe met 24,8 het hoogst in maart 2015. In augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per honderdduizend bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad tot het najaar van 2024. Sindsdien is de trend licht dalend.