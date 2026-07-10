Woningen en geitenhouderijen niet meer binnen afstand van 500 meter

Het kabinet wil de gezondheid van mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen beter beschermen. 'Daarom heeft de ministerraad vandaag ingestemd met een voorstel van minister Hermans Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en staatssecretaris Erkens (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) om een landelijke afstandsnorm in te voeren', zo meldt het ministerie van VWS vandaag.

'Verhoogd risico op een longontsteking'

Minister Hermans: “We zien uit onderzoek dat mensen die in de buurt wonen van een geitenhouderij een verhoogd risico op een longontsteking hebben. Dat risico is dusdanig hoger, dat ik vind dat we maatregelen moeten nemen. Dat doen we door de afstand tussen nieuwe geitenhouderijen en nieuwe woningen te vergroten. Voor bestaande situaties gaan we samen met gemeenten en provincies een aanpak maken.”

'Duidelijkheid voor agrarisch ondernemers'

Staatssecretaris Erkens: “Ik vind het belangrijk dat er een afstandsnorm is die duidelijkheid schept voor agrarisch ondernemers. Er is namelijk al jaren onzekerheid bij geitenhouders over de toekomstmogelijkheden voor hun bedrijf. Ik begrijp dat niet alle ondernemers blij zullen zijn met een afstandsnorm, maar er blijft in Nederland een toekomst voor geitenhouderijen waarin we tegelijkertijd de gezondheidsrisico’s beperken. ”

Geitenhouderijen krijgen afstandsnorm van 500 meter

Nieuwe geitenhouderijen mogen straks niet binnen 500 meter van woonkernen, scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen komen. Andersom mogen ook geen nieuwe woonkernen of andere gevoelige bestemmingen binnen 500 meter van een geitenhouderij worden gebouwd.

Deze keuze voor een afstandsnorm is gebaseerd op meer dan 10 jaar onderzoek. Daaruit blijkt dat mensen die binnen 500 meter van een geitenhouderij wonen een aanzienlijk grotere kans hebben op een longontsteking. Een afstandsnorm zorgt ervoor dat er geen nieuwe situaties met een verhoogd risico bijkomen.

Ook voor woningbouw zorgt de norm van 500 meter voor duidelijkheid, zodat gezondheid en woningbouw beter op elkaar kunnen worden afgestemd en nieuwe woningen en andere gevoelige bestemmingen zoals verzorgingstehuizen niet op risicovolle locaties worden gebouwd in de toekomst.

Bewezen maatregelen

Voor mensen die wonen binnen 500 meter van een geitenhouderij gaan betrokken partijen op verschillende manieren de blootstelling aan uitstoot vanuit geitenhouderijen verminderen. Bedrijven binnen de 500 meter mogen voorlopig niet uitbreiden. Dat kan in de toekomst veranderen als bewezen maatregelen beschikbaar komen die de uitstoot van schadelijke stoffen voldoende verminderen. Het kabinet investeert de komende jaren in onderzoek naar zulke maatregelen en kijkt in nauw overleg met provincies en gemeenten naar oplossingen voor locaties waar de gezondheidsrisico’s het grootst zijn.

Beperkingen behouden

De nieuwe afstandsregel is nog niet direct van kracht. Eerst moeten wettelijke procedures worden doorlopen. Dit duurt naar verwachting 2,5 tot 3 jaar. Tot die tijd vraagt het kabinet provincies om bestaande beperkingen voor geitenhouderijen te behouden, en indien wenselijk alvast zoveel mogelijk in lijn te brengen met de aangekondigde regelgeving van het Rijk. Daarnaast vraagt het kabinet gemeenten om de laatste inzichten mee te nemen bij het vaststellen van ruimtelijke plannen vooruitlopend op deze regelgeving.