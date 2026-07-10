Secretaris-generaal Mark Rutte over top in Ankara: de NAVO levert!

De NAVO-top in Ankara werd afgelopen woensdag 8 juli 2026 afgesloten. Secretaris-generaal Mark Rutte zei dat de boodschap vanuit Ankara duidelijk was: de NAVO maakt haar beloftes waar. Hij legde uit hoe de investeringen in defensie toenemen, nieuwe capaciteiten worden ontwikkeld, de defensie-industrie groeit en dat de Europese bondgenoten en Canada meer verantwoordelijkheid nemen voor hun veiligheid. "We herstellen het evenwicht in onze veiligheid ten goede, en dat is waar NAVO 3.0 om draait", zei hij.

Vijf procent investeren van bbp in 2035

De secretaris-generaal benadrukte de aanzienlijke vooruitgang die al is geboekt om tegen 2035 vijf provent van het bbp aan defensie te investeren. De totale uitgaven voor defensie en veiligheid bedragen nu al zo'n 4%, slechts één jaar na de start van het tienjarige programma. "Onze focus is nu resoluut verschoven van het stellen van doelen naar het behalen van resultaten", aldus Rutte. "Dat betekent de productie versnellen, barrières slechten, de weerbaarheid vergroten, investeren in innovatie en samenwerken met partners om de samenwerking te maximaliseren."

'Belang van samenwerking met het bedrijfsleven'

De top onderstreepte het groeiende belang van samenwerking met het bedrijfsleven bij het versterken van de afschrikking en defensie van de NAVO. Tijdens het Defensie-industrieforum van de NAVO-top kondigden regeringen en het bedrijfsleven belangrijke nieuwe toezeggingen aan, waaronder nieuwe aanbestedingsovereenkomsten ter waarde van meer dan 50 miljard euro. De bondgenoten lanceerden ook het NAVO-initiatief Drone Edge, een belangrijke nieuwe strategie waarbij de komende vijf jaar 40 miljard dollar wordt geïnvesteerd in de bestrijding van onbemande dronesystemen.

Historische stap om brandstofvoorzieningsketen NAVO te verbeteren

De heer Rutte kondigde ook een historische stap aan om de brandstofvoorzieningsketen van de NAVO te verbeteren, waardoor de geallieerde strijdkrachten over de energievoorraden beschikken die ze nodig hebben voor hun gevechtsgereedheid. "We weten dat deze investering van 27 miljard euro onze bestaande infrastructuur voor brandstofopslag en -distributie zal moderniseren en nieuwe faciliteiten zal ondersteunen, waaronder pijpleidingen naar het oostelijke deel van de Alliantie", zei hij.

Onwrikbare steun van de NAVO aan Oekraïne

De bondgenoten bevestigden tevens de onwrikbare steun van de NAVO aan Oekraïne en beloofden dit jaar en volgend jaar minstens 70 miljard euro aan militaire uitrusting, hulp en training aan Oekraïne te verstrekken. De secretaris-generaal zei dat de NAVO ervoor zal blijven zorgen dat Oekraïne krijgt wat het nodig heeft, terwijl Rusland zijn brute oorlog voortzet.

Collectieve verdediging onder artikel 5 herbevestigd

De secretaris-generaal benadrukte de eenheid binnen de Alliantie. "Hier in Ankara hebben de bondgenoten hun onwrikbare toewijding aan de collectieve verdediging onder artikel 5 herbevestigd, namelijk dat een aanval op één een aanval op allen is, en dat we samen zullen staan", aldus Rutte. "Onze eenheid, solidariteit en collectieve kracht blijven de basis voor vrede, veiligheid en welvaart."