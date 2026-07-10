Acht aanhoudingen in Amsterdam rond WK-kwartfinale Marokko - Frankrijk

Rond de WK-kwartfinale tussen Marokko en Frankrijk zijn in Amsterdam acht aanhoudingen verricht vanwege diverse verstoringen van de openbare orde. 'De aanhoudingen vonden plaats op Tussen Meer, Plein ’40-’45, het Waterlandplein en Osdorpplein', zo meldt de politie vrijdag.

'Sfeer werd op enkel plekken grimmig'

Op verschillende plekken in de stad volgden supporters donderdagavond de wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De sfeer tijdens de wedstrijd was overwegend feestelijk en gemoedelijk. Na de nederlaag van Marokko gingen de meeste supporters teleurgesteld naar huis. 'Op enkele locaties bleven groepen jongeren op straat hangen. Daar waar de sfeer grimmig werd, sprake was van verstoringen of confrontaties en onveilige situaties ontstonden, greep de politie in', aldus de politie.

Noodbevel

Rond 01.00 uur vaardigde de Amsterdamse driehoek een noodbevel af voor Tussen Meer in Osdorp. Dat gebeurde nadat brand was gesticht en jongeren de politie bekogelden met onder meer vuurwerk, stenen en meubilair. Aanwezigen werden gevorderd het gebied te verlaten. Toen een deel van de groep geen gehoor gaf aan het bevel, heeft de Mobiele Eenheid ingegrepen om de straat te ontruimen en de rust te herstellen. Daarbij werden vier aanhoudingen verricht.

Waterlandplein Amsterdam-Noord

Op het Waterlandplein in Noord hielden agenten een verdachte aan op verdenking van het gooien van een baksteen naar de politie. Eerder op de avond werden op Plein ’40-’45 al twee verdachten aangehouden vanwege verstoring van de openbare orde. Ook werd een verdachte aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag op het Osdorpplein. Rond de Cornelis Lelylaan zijn zo’n 220 bekeuringen uitgeschreven voor diverse verkeersovertredingen. Het ging onder meer om rijden door rood licht, rijden over de trambaan en snelheidsovertredingen.