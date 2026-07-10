Weekendweer: zonnig met lokaal 32 graden

We krijgen een zonnig zomerweekend met op veel plaatsen zomerse tot tropische temperaturen. De hoogste temperaturen worden in het zuiden verwacht, terwijl het langs de noordkust en op de Waddeneilanden beduidend koeler blijft.

Op zaterdag schijnt, na een regionaal in de noordelijke helft bewolkte start van de dag, overal de zon. Door een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind ontstaan grote temperatuurverschillen. Op de Waddeneilanden, in het noordelijk kustgebied en in de Kop van Noord-Holland wordt het 20 tot 23 graden. Op de westelijke stranden is het ongeveer 25 graden. Landinwaarts stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar van 29 tot 31 graden en in het zuidoosten kan het 32 graden worden.

Zaterdagavond blijft het aangenaam zomerweer. Halverwege de avond ligt de temperatuur van noord naar zuid tussen 19 en 26 graden.

Zondag opnieuw hoogzomers

Ook zondag overheerst de zon. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noorden en lokaal 32 graden in het zuiden. In het midden van het land wordt het op veel plaatsen 29 of 30 graden. Langs de noordkust en op de Waddeneilanden blijft het met maximaal ongeveer 20 graden duidelijk koeler. De zonkracht is 7. Daardoor kan een onbeschermde huid binnen een kwartier verbranden.

Ook na het weekend blijft het zomers

Na het weekend verandert het weerbeeld nauwelijks. De wind blijft uit de noordoosthoek waaien en de zon blijft het weerbeeld domineren. In het midden en zuiden wordt het meestal van 27 tot 32 graden. In het noorden ligt de temperatuur vaak tussen 20 en 25 graden. Pas aan het eind van de week kan lokaal een regen- of onweersbui ontstaan.