vrijdag, 10. juli 2026 - 12:12 Update: 10-07-2026 12:14
Minderjarige aangehouden voor bankfraude
Foto: PX
Schiedam
Een 15-jarige jongen uit Schiedam is dinsdag 7 juli aangehouden op verdenking van zeventien bankhelpdeskfraudezaken. Daarbij zouden spullen ter waarde van een bedrag van ruim 30.000 euro buitgemaakt zijn.
De verdachte heeft in de regio’s Den Haag en Utrecht zeventien slachtoffers opgelicht. Hij maakte onder meer diverse sieraden en mobiele telefoons buit met een totale waarde van ruim 30.000 euro.
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